Накануне в Сургуте стартовали Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского округов по тайскому боксу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.05.2017 13:22

В них принимают участие порядка 150 спортсменов из более чем 10 регионов страны.

Самое большое представительство на состязаниях у нашего округа. Югру во всех возрастных и весовых категориях представляют 60 бойцов муай-тай. В первый из трёх соревновательных дней состоялось 28 боев, определились первые финалисты. Для спортсменов старше 18 лет эти соревнования являются отборочными на Чемпионат России, который пройдет в июле в Казани. Победители среди юниоров будут представлять свой регион на осенней спартакиаде в Сочи.