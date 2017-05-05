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Накануне в Сургуте стартовали Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского округов по тайскому боксу

05.05.2017 13:22

В них принимают участие порядка 150 спортсменов из более чем 10 регионов страны. 

Самое большое представительство на состязаниях у нашего округа. Югру во всех возрастных и весовых категориях представляют 60 бойцов муай-тай. В первый из трёх соревновательных дней состоялось 28 боев, определились первые финалисты. Для спортсменов старше 18 лет эти соревнования являются отборочными на Чемпионат России, который пройдет в июле в Казани. Победители среди юниоров будут представлять свой регион на осенней спартакиаде в Сочи.

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