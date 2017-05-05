НОВОСТИ «СЕВЕРА»

8 и 9 мая 2017 года в Сургуте перекроют ряд улиц

05.05.2017 13:41

Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Фото: inforesist.org

8 мая с 8 утра до часу дня нельзя будет проехать от улицы Гагарина до Энергетиков. Маршрут №4 от Дзержинского по четной стороне будет объезжать по Майской и Энергетиков, №26, 95, 96 - по Энергетиков, Майской и проспекту Набережному.

А 9 мая также с 8 утра до часу дня объезжать перекрываемые участки будут автобусы №4, 26, 33 и 51. Напомним, что проезд Советов будет закрыт для движения до 18 часов, улицы Гагарина, Энгельса и Республики – до 14.30.

Подробнее об изменениях – на сайте сургутских властей. 

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