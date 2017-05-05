Контрафактный алкоголь на 20 миллионов рублей обнаружили в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 05.05.2017 13:54
Цех по производству суррогатного спиртного работал в промышленной зоне.
Фото: 86.mvd.ru
В ходе операции полицейские изъяли почти 100 тысяч бутылок готовой продукции и около 13,5 тысяч литров спирта.
Водку известных марок в основном подделывали граждане Таджикистана. Для этого они использовали обычную воду из системы отопления, смешивали её со спиртом в пластмассовых баках. Полученный алкоголь вручную разливали по бутылкам и отправляли в магазины.
По данному факту возбуждено два уголовных дела. Задержаны 6 человек, один из них заключен под стражу. Четверо уроженцев Таджикистана, разливавших суррогат, выдворены за пределы России, так как находились здесь незаконно.