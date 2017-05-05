Стала известна программа праздничных мероприятий в Сургуте на 9 мая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.05.2017 15:28

«Бессмертный полк» в этом году пройдет сразу же после парада в честь Дня Победы.

Фото: admsurgut.ru

В третий раз тысячи горожан пройдут в колонне по центральным улицам города с портретами своих родственников, ветеранов войны. Колонна пройдет от перекрестка улиц Университетская - Ленина по улицам Энгельса - Гагарина до Мемориала Славы. Будут работать сотрудники полиции, организовано оцепление и установлены рамки, металлодетекторы. Поэтому участников акции просят прийти заранее, чтобы успеть встроиться в ряды «Бессмертного полка».

В 9:00 на площади СурГУ пройдет акция «Живая цепь памяти». В 10:00 начнется Торжественный марш военно-патриотических объединений города, сотрудников Управления Министерства внутренних дел и спецназа «Север» - это 570 человек.

В этом году праздничные мероприятия будут организованы в разных микрорайонах города сразу на пяти площадках: перед Городским культурным центром и Сургутским музыкально-драматическим театром, на территориях историко-культурного центра «Старый Сургут» и Городского парка культуры и отдыха на проспекте Набережном. Народные гуляния пройдут и на площади у здания Сургутской филармонии.

Завершится праздник салютом в 22:00 на площади у Театра СурГУ.