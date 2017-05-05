Во вторник в Нижневартовском районе погиб рыбак

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.05.2017 16:02

Очевидцы увидели в протоке Большетарховская перевернутую лодку и позвонили спасателям зонального поисково-спасательного отряда «Центроспаса-Югория».

Фото: 86.mchs.gov.ru

Прибыв на место, специалисты установили, что лодка и тело мужчины зажаты льдинами. Спустя некоторое время они добрались до места происшествия и извлекли погибшего. Он был без спасательного жилета, находился лицом вниз. Если бы был жилет, то, скорее всего, мужчина выбрался на берег сам, говорят участники операции.

Буквально за два дня до этого происшествия спасатели Сургутского района уже сталкивались с подобной ситуацией только с более благополучным исходом.

Специалисты напоминают о том, что перед выходом в плавание необходимо проверить исправность судна, его оснащенность необходимым оборудованием. Обязательно нужно надевать спасательные жилеты. Рыбакам также напоминают о том, что осуществлять плавание нужно только при гидрометеоусловиях, не превышающих установленные для данного судна, указанные в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации».