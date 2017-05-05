6 мая 2017 года в Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 05.05.2017 15:27
Они связаны с порывами метра до 15 м/сек, сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
Фото: dorinfo.ru
Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.
Машину поставьте в гараж, при его отсутствии автомобиль паркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.