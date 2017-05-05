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Сургутянин Василий Шварев - один из лучших врачей скорой медицинской помощи Югры

05.05.2017 15:43

 В системе здравоохранения он работает уже 36 лет, а стаж по специальности врача скорой медицинской помощи - 18 лет. 

Фото: dzhmao.ru

Только за последние три года Василий Анатольевич обслужил более 2700 вызовов, из них с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – 1374.

Им была проведена регистрация и расшифровка ЭКГ более 2500 раз, пункция и катетеризация периферических и центральных вен - более 2000 раз, более 50 раз проведена интубация трахеи с последующей искусственной вентиляцией легких.

Василий Анатольевич является наставником для начинающих врачей и фельдшеров, студентов медицинского колледжа и медицинских институтов, врачей интернов. Охотно оказывает помощь по работе, не жалея для этого своего времени и сил, рассказали в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. 

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