Молодежь Югры призвала водителей присоединиться к социальной акции #ТрассыЮгрыбезДТП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.05.2017 18:53

Автоинспекторы Сургутского района совместно со студентами Лянторского техникума и инженерами автотранспортного предприятия на аварийном участке автотрассы призвали автолюбителей не нарушать дорожные правила.

Фото: УГИБДД УМВД России по округу

Встав вдоль дороги с транспарантами, плакатами и дорожными знаками, молодые люди напомнили водителям большегрузов и легкового транспорта о правиле «3-х «не»: не управлять автомобилем в утомленном состоянии, не садиться за руль в состоянии опьянения, не нарушать скоростной режим.

Ребята предложили дальнобойщикам разместить хэштеги #ТрассаЮгрыбезДТП на своих автомобилях. Каждый водитель с пониманием отнесся к проводимой акции и обещал не создавать аварийных ситуаций на дороге.