НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Более 200 георгиевских ленточек с памятками вручили жителям Югры

05.05.2017 18:42

 Сотрудники Югорской Госавтоинспекции вместе со школьниками и представителями молодежных общественных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». 

Сначала дети вручили Георгиевские ленты сотрудникам полиции, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на дорогах в период проведения праздничных мероприятий. После этого на одной из центральных улиц Югорска участники акции вручали пешеходам и крепили к стоящим автомобилям георгиевские ленты – главный символ Великой Победы. 

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