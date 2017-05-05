Более 200 георгиевских ленточек с памятками вручили жителям Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.05.2017 18:42

Сотрудники Югорской Госавтоинспекции вместе со школьниками и представителями молодежных общественных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента».

Сначала дети вручили Георгиевские ленты сотрудникам полиции, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на дорогах в период проведения праздничных мероприятий. После этого на одной из центральных улиц Югорска участники акции вручали пешеходам и крепили к стоящим автомобилям георгиевские ленты – главный символ Великой Победы.