НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Уровень подъёма воды в Иртыше и Оби находится в пределах нормы

05.05.2017 20:33

Об этом заявила главный метеоролог Югры Ольга Волковская. Синоптик также заверила, что повторения паводка 2015 года в этот раз не случится.

«Интенсивность подъема уровня воды в Иртыше составляет от 14 до 20 см в сутки, в Конде - от 1 до 16 см. На реке Обь продолжается вскрытие, наблюдается подъем уровня воды с интенсивностью от 20 до 63 см за сутки. Это в пределах нормы», - отметила Ольга Волковская.

Также специалисты на днях обсудили готовность служб к пожароопасному сезону. Официально он начнётся с 5 мая. Однако, стоит отметить, что в Кондинском районе уже зафиксирован пожар на площади в 8 гектаров. На сегодня в 13 муниципалитетах введён особый противопожарный режим. Югорчан просят бережнее относиться к лесным богатствам.

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