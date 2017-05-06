НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Главбух предприятия подозревается в мошенничестве на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей

06.05.2017 10:16

Злоумышленницу, которая на протяжении нескольких лет похищала бюджетные средства, уже задержали. 

По версии следствия, бывший главный бухгалтер одного из учреждений Ханты-Мансийска, 47-летняя женщина, перечисляла деньги, предназначенные для оплаты труда работников, на собственный лицевой счет.

Следствием МОМВД России «Ханты-Мансийский» по данным фактам возбуждено сразу три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с выплатой крупного штрафа.

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