НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Молодежное объединение «Сургутнефтегаза» 6 мая организует встречу с ветеранами

06.05.2017 11:39

Она пройдет в Арт-кафе ДИ «Нефтяник» в преддверии Дня Победы.

Запланирована концертная программа: исполнение фронтовых песен хором общества неработающих пенсионеров и молодыми работниками компании. Также на встрече будут присутствовать представители молодежного парламента Югры, участники автопробега на раритетных автомобилях. Они презентуют свою программу «Победа – одна на всех», а на площади дворца искусств «Нефтяник» будут выставлены отреставрированные машины ГАЗ М-20 «Победа», на которых осуществляется движение по городам Югры. 

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