Выгодно ли брать отпуск в мае?

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.05.2017 13:40

Компания HeadHunter провела ряд расчетов на эту тему. Оказалось, что неоплачиваемый отпуск может сильно ударить по кошельку!

Фото: bhnews.ru

Все потому, что из-за праздников в мае, из 31 календарного дня, всего 20 рабочих. Разделите свою зарплату на 20, и Вы получите стоимость одного рабочего дня. Например, если Вы получаете 50 000 руб., то один рабочий день в мае будет стоить 2 500 рубля. Взяли четыре дня между праздниками — и не досчитались 10 000 руб. А это составляет 20% от ежемесячного дохода.

Если же Вы решили взять неделю оплачиваемого отпуска, скажем со 2 по 10 мая, то картина будет иная. Доход за май будет состоять из двух частей: зарплата и отпускные.

Вывод: в мае выгодно брать оплачиваемый отпуск, захватывающий часть праздничных дней, если у Вас большие премии; не ударит по Вашему бюджету и недельный отпуск после праздников; а вот длительный отпуск в конце месяца и дни без содержания в мае брать не желательно.