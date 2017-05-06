НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На День Победы Сургутский театр приглашен в Севастополь

06.05.2017 13:52

 С 4 по 11 мая артисты будут показывать спектакль «Имена на поверке» в рамках общегородского празднования Дня Победы в Севастополе. 

Фото: surgutteatr.ru

Постановку ждут 7 сценических площадок города, среди которых Дом офицеров флота, Летняя эстрада Приморского бульвара, площадка ракетного крейсера «Москва» - флагмана Черноморского флота.

Напомним, спектакль «Имена на поверке» - обладатель богатой гастрольной истории. В 2015 году спектакль «Имена на поверке» был ярко заявлен в рамках  международного автопробега Сургутского театра «Вспомним всех поименно». Тогда, в год юбилея Великой Победы, «Имена на поверке» представили зрителям 13 городов России и зарубежья: Москвы, Бреста, Берлина, Дрездена, Брянска, Волгограда, Тулы и т.д.

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