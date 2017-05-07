В ночь на субботу в центре Сургута произошло ДТП с двумя погибшими

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.05.2017 16:48

Трагедия случилась на проспекте Ленина, пишет К-Информ. Кадры жуткой аварии разместили участники сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Трункин, vk.com/kinform

На видео запечатлен «Камаз», который вычищал дороги от песка и пыли после зимы. В этот момент две машины, которые двигались на большой скорости, «подлетели» к уборочной технике сзади. Водитель Hyundai i30 потерял управление после того, как машина подпрыгнула на неровности асфальта. Иномарку занесло, и она на полном ходу врезалась в бок «Камаза».

Водитель и пассажир вылетели из салона авто и погибли от не совместимых с жизнью травм. По данным информагентства, молодые люди были не пристегнуты ремнями безопасности. В иномарке сработали все подушки безопасности и шторки, но они не смогли уберечь парней от смерти.

Согласно информации УМВД России по г. Сургуту, водителю Hyundai i30 был 21 год, его пассажиру - 19.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.