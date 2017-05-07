НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В аэропорту Сургута работает электронное бюро находок

07.05.2017 20:09

 Проект стартовал на сайте ОАО «Аэропорт Сургут» в апреле 2015 года. 

Фото: ruspotting.net

За этот период сотрудниками зарегистрировано более полутора тысяч забытых вещей, четверть из них возвращены обратно владельцам. Остальные остаются невостребованными, поскольку большинство пассажиров не информировано о том, как и где можно вернуть свою пропажу.

Еженедельно сотрудники аэропорта составляют от 10 до 20 актов на забытые и утерянные на привокзальной площади и в здании аэровокзала предметы. Все находки, включая наличные деньги и документы, хранятся в аэропорту шесть месяцев с даты их регистрации. После указанного срока ручная кладь и вещи реализуются или уничтожаются в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ.

Дополнительную информацию о забытых или утерянных вещах, можно получить у инспектора по розыску багажа по тел. (3462) 770-224 с 08.00 до 17.00 по будням.

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