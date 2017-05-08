Память об участниках войны в Сургутском районе увековечили восемь скульптур

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 11:30

Также в муниципалитете есть две аллеи Славы, четыре именных улицы и три именных учреждения, стела и обелиск, посвященные подвигу ветеранов.

Фото: russadm.ru

Первый памятник землякам, павшим в боях за Родину, был открыт в с. Локосово 9 мая 1975 г. силами рабочих кирпичного завода. До наших дней он сохранился только на фотографии. Автор и архитектор-исполнитель нового памятника, житель села – Анатолий Гацук.

Одним из последних, в конце 2015 года, установлен памятник «Защитникам Отечества» на главной пощади д. Русскинской. На гранитном постаменте с оружием в руках стоят солдат Великой Отечественной войны, воин-интернационалист, защищавший страну в горячих точках, и охотник-ханты. В годы войны на фронт из Югры ушли добровольцами более четырех тысяч представителей коренных национальностей.

Подвиг ветеранов войны увековечен в названии улиц и учреждений. Имя Героя Советского Союза, уроженца села Тундрино, Королькова Ивана Васильевича носит улица в п. Высокий Мыс, на здании Высокомысовской школы открыта его мемориальная доска, а в 2010 году общеобразовательному учреждению присвоено имя прославленного земляка.

Об этих и других не менее интересных фактах, связанных с памятниками и памятными местами Сургутского района можно узнать на сайте Центральной районной библиотеки имени Г.А. Пирожникова в разделе «Краеведение / Достопримечательности, памятники и памятные места Сургутского района».