Сургутяне переживают из-за долгих поисков работы и низких зарплат

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 12:47

Самым эффективным способом для поиска работы являются сайты с вакансиями – в этом уверены 60% опрошенных аналитиками портала Зарплата.ру.

Фото: bfm.ru

34% уверены в том, что положительный результат принесут поиски через друзей, знакомых или родственников. 4% готовы довериться центрам занятости, а 2% - газетным объявлениям.

Исследователи заинтересовались, какие же причины заставляют сургутян переживать сильнее всего во время поиска работы. 42% горожан тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Еще 29% сетуют на малое количество предложений.

Четверть опрошенных опасаются нарваться на мошенников, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив.