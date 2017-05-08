9 мая в сургутском аэропорту будет развернута полевая кухня

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 14:07

В 72-ю годовщину Великой Победы международный аэропорт города Сургута проводит традиционную акцию для ветеранов.

Фото: tv-express.ru

По традиции в эти дни привокзальная площадь и здание аэровокзала украшены праздничными флагами и баннерами. Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам, а также их сопровождающим, предоставляется бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта. Пройти регистрацию на рейс, спецконтроль ветераны могут без очереди в сопровождении сотрудников аэропорта.

Для создания торжественной и уютной атмосферы в аэровокзале 9 мая будет развернута полевая кухня. Попробовать армейскую кашу смогут все желающие гости и пассажиры «воздушных ворот». Прибывающие в аэропорт пассажиры смогут получить георгиевские ленточки, символизирующие День Победы.

По громкоговорящей связи будут транслироваться поздравления с праздником Великой Победы. На территории аэропорта в этот день будут звучать известные музыкальные композиции военной поры, стихи о войне поэтов-фронтовиков и сотрудников аэропорта. Кроме этого, в зале вылета аэровокзала пройдет выставка-экспозиция, посвященная военной тематике. Рядом с ней будет организована праздничная фотозона, на фоне которой могут сделать фото все желающие.

В зале вылета аэровокзала будут транслироваться фото и видеоматериалы, детские рисунки, приуроченные ко Дню Победы. Также в этот день сотрудники сургутского аэропорта примут участие в акции-шествии «Бессмертный полк», праздничном митинге и торжественном возложении венков и цветов к Мемориалу Славы, отдав дань светлой памяти, благодарности и уважения всем тем, кто подарил нам эту Великую Победу.