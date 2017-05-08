Около 570 граммов наркотических средств изъяли в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 14:52

23-летнего местного жителя полицейские задержали в рамках спецоперации по перекрытию каналов незаконной транспортировки запрещенных веществ.

Фото: 86.mvd.ru

Возле одного из домов на улице Быстринская у него нашли порошкообразное вещество общей массой 8,65 грамма, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта.

В квартире злоумышленника было изъято ещё несколько пакетов с наркотическим веществом. Согласно экспертизе, это «синтетика» общей массой около 570 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотических средств. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.