НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Около 570 граммов наркотических средств изъяли в Сургуте

08.05.2017 14:52

 23-летнего местного жителя полицейские задержали в рамках спецоперации по перекрытию каналов незаконной транспортировки запрещенных веществ. 

Фото: 86.mvd.ru

Возле одного из домов на улице Быстринская у него нашли  порошкообразное вещество общей массой 8,65 грамма, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта.

В квартире злоумышленника было изъято ещё несколько пакетов с наркотическим веществом. Согласно экспертизе, это «синтетика»  общей массой около 570 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотических средств. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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