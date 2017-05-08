Полицейские Нефтеюганского района поздравили ветеранов с Днем Победы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 17:13

Ни один фронтовик, проживающий на территории Муниципалитета, не остался без внимания полицейских.

Сотрудники подразделений преподнесли ветеранам памятные подарки и праздничные продуктовые наборы. Правоохранители благодарили победителей за их подвиг.

Ветераны были очень рады такому неожиданному визиту сотрудников правопорядка, сообщили в ОМВД России по Нефтеюганскому району. Каждый хотел поделиться своими воспоминаниями и с радостью принимал поздравления. Многим из тех, кого сегодня чествовали, приходилось трудиться на благо Родине еще детьми.