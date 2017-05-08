НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские Нефтеюганского района поздравили ветеранов с Днем Победы

08.05.2017 17:13

 Ни один фронтовик, проживающий на территории Муниципалитета, не остался без внимания полицейских. 

Сотрудники подразделений преподнесли ветеранам памятные подарки и праздничные продуктовые наборы. Правоохранители благодарили победителей за их подвиг.

Ветераны были очень рады такому неожиданному визиту сотрудников правопорядка, сообщили в ОМВД России по Нефтеюганскому району. Каждый хотел поделиться своими воспоминаниями и с радостью принимал поздравления. Многим из тех, кого сегодня чествовали, приходилось трудиться на благо Родине еще детьми.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че