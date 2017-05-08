НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вадим Шувалов поздравил ветеранов в преддверии дня Победы

08.05.2017 17:24

Поздравления с   наступающим праздником сегодня принимали фронтовики Золотухина Лариса Ивановна, Шахов Андрей Кузьмич и Проводников Борис Андреевич. 

Фото: admsurgut.ru

Вадим Шувалов тепло пообщался с каждым,   сердечно поблагодарил ветеранов за Победу, за вклад в воспитание подрастающего поколения, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также  вручил  им цветы, памятные подарки от Администрации Сургута и поздравительную открытку от Губернатора Югры Натальи Комаровой.

Лариса Ивановна Золотухина прошла всю войну санинструктором, выносила раненых с поля боя, участвовала во многих сражениях, в том числе в битве на Курской дуге. Внесла огромный вклад в развитие ветеранского движения и  военно-патриотическое воспитание молодежи.

Борис Андреевич Проводников воевал с 1942-го года, под Смоленском, сразу  после курса молодого бойца.  Он  - единственный из участников боевых действий, живущих сегодня в нашем городе, кто уходил на фронт из Сургута  и вернулся домой.

Андрей Кузьмич Шахов пошел на фронт в 16.  Служил в артиллерийской разведке и дошел до Германии.   Самая памятная медаль для него — «За взятие Берлина». В Сургут Андрей Шахов с семьей приехал в 1970 году и много лет проработал на ГРЭС-2.

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