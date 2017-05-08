Вадим Шувалов поздравил ветеранов в преддверии дня Победы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 17:24

Поздравления с наступающим праздником сегодня принимали фронтовики Золотухина Лариса Ивановна, Шахов Андрей Кузьмич и Проводников Борис Андреевич.

Фото: admsurgut.ru

Вадим Шувалов тепло пообщался с каждым, сердечно поблагодарил ветеранов за Победу, за вклад в воспитание подрастающего поколения, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил им цветы, памятные подарки от Администрации Сургута и поздравительную открытку от Губернатора Югры Натальи Комаровой.

Лариса Ивановна Золотухина прошла всю войну санинструктором, выносила раненых с поля боя, участвовала во многих сражениях, в том числе в битве на Курской дуге. Внесла огромный вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Борис Андреевич Проводников воевал с 1942-го года, под Смоленском, сразу после курса молодого бойца. Он - единственный из участников боевых действий, живущих сегодня в нашем городе, кто уходил на фронт из Сургута и вернулся домой.

Андрей Кузьмич Шахов пошел на фронт в 16. Служил в артиллерийской разведке и дошел до Германии. Самая памятная медаль для него — «За взятие Берлина». В Сургут Андрей Шахов с семьей приехал в 1970 году и много лет проработал на ГРЭС-2.