Губернатор Югры встретилась с ветеранами Белоярского района

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 19:24

Наталья Комарова в ходе рабочей поездки приняла участие в ежегодном вечере отдыха для ветеранов войны в белоярском Центре культуры и досуга «Камертон».

Фото: admhmao.ru

Сегодня в городе проживают около 60 пенсионеров из числа тружеников тыла, узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников войны и граждан из числа родившихся до 1931 года.

Многие из них уже маломобильные, поэтому на праздник в преддверии Дня Победы смогли прийти 30 человек. Остальные поздравления и подарки получали на дому.

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к ветеранам с самыми теплыми пожеланиями: «Прежде всего, здоровья вам! Оставайтесь с нами как можно дольше. Учите нас всему, что считаете важным и нужным. Даже если будет казаться, что мы вас не слушаем, на самом деле ваши слова запоминаются, на них вырастают замечательные люди, которые потом способны выполнить все, что вам не удалось или вы не успели. Это ваши дети. Поэтому к здоровью хочу еще пожелать, чтобы вы всегда были довольны и счастливы своими детьми во всех поколениях. Мы всегда с вами, всегда равняемся на вас. Поэтому низкий вам поклон: настоящий, человеческий, женский – от меня лично».