НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Первый городской исторический Квест пройдет в Сургуте

10.05.2017 06:47

 Мероприятие, посвященное Дню города, 11 июня проведут Сургутский краеведческий музей и «Сургутнефтегазбанк». 

За главный приз будут бороться  10 команд. Им предстоит проверить глубину своих знаний по истории города, навыки решения логических задач и ориентирования на местности. Интересные исторические факты будут рассматриваться под разным углом и с разных плоскостей, говорят организаторы.

Для участия в соревнованиях необходимо направить заявки на страницу группы «Исторический квест в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». Заявки принимаются от сургутян старше 12 лет до 31 мая. 

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