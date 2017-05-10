17 мая в Сургутском краеведческом музее состоится встреча «Больше века на страже Родины»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 07:32

Она пройдет в рамках краеведческого проекта «Солдат Отечества». Встреча посвящена династии пограничников Атоянов.

Фото: surgut09.ru

Основателем династии стал Оганес Григорьевич Атоян. В Ленинаканском пограничном отряде он прослужил с 1964 до 1987 гг. в звании прапорщика. Его сыновья пошли по отцовским стопам и передали эстафету своим детям.

Атоян Михаил окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ СССР им. Моссовета. На службе с 1978 по 1991 гг. Воевал в Афганистане.

Атоян Аршак учился в том же училище, окончил Высшую школу КГБ. Службу проходил в 1980-1997 гг. в Закавказском и Среднеазиатском пограничных округах. Ушел в запас в звании подполковника.

Атоян Артур окончил Голицынский военный институт. Служил в Ленинаканском пограничном отряде в звании капитана, был начальником заставы. Затем был переведен в прокуратуру. Находился на службе с 1986 по 2000 гг. Эстафету службы на границе приняло и следующее поколение семьи.

На встречу приглашены представители Администрации города и района, депутаты Думы города Сургута, ветераны пограничных войск общественной организации «Контрольно-следовая полоса», родные и близкие героев, молодёжь АО «Тюменьэнерго», учащиеся и педагоги образовательных учреждений.