Впервые в России пройдет слет представителей именных школ и кадетских классов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.05.2017 09:51

Встреча состоится в Ханты-Мансийске 8 и 9 мая.

Фото: admhmao.ru

В рамках слета планируется провести научно-практическую конференцию по обмену лучшими практиками участия ребят в праздничных мероприятиях, включая акцию «Бессмертный полк».

На слет приглашены 9 школ, а также 4 кадетских класса, которые носят имена Героев Советского Союза, ветеранов, заслуженных деятелей России, среди которых: МКОУ Сергинская СОШ имя Николая Ивановича Сирина, Герой Советского Союза; МКОУ Октябрьская СОШ имя Николая Васильевича Архангельского, Герой Советского Союза; МКОУ СОШ с. Нялинское имя Вячеслава Федоровича Чухарева, Герой Советского Союза; МКОУ СОШ п. Выкатной имя Петра Алексеевича Бабичева, Герой Советского Союза; МБОУ СОШ № 6 г. Ханты-Мансийск имя Николая Ивановича Сирина, Герой Советского Союза; МБОУ «Игримская средняя общеобразовательная школа № 2» - имя Гавриила Епифановича Собянина, Герой Советского Союза; МБОУ Гимназии г. Урай – имя Анатолия Иосифовича Яковлева; Казенное общеобразовательное учреждение Югры «Многопрофильная кадетская школа-интернат имени Ивана Захаровича Безноскова, Герой Советского Союза; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», ветеран Великой Отечественной войны, г. Ханты-Мансийск; Детское общественное объединение «Патриоты Югры – Патриоты России» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сургут - имя Тулебая Хаджибраевича Ажимова; Детская общественная организация «Ритм» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Нефтеюганск – имя ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Антоновича Ивасенко; Кадетский класс школы №1 г. Белоярский – имя участника Великой Отечественной войны Артеевой Елены Ильиничны; Кадетский класс МБОУ «Пойковская школы № 4» - имя Евгения Чернышёва.

Нужно отметить, что за четыре года работы проекта более чем 500 школам страны присвоены имена героев Великой Отечественной войны и героев России, проведены тысячи патриотических мероприятий с привлечением представителей общественных организаций, краеведческих музеев, школьников и их родителей, героев и родственников погибших.

На базе школ активно проходит патриотическая и краеведческая работа: учащиеся и педагоги изучают документы и материалы в музеях, архивах, библиотеках о жизненном пути выдающихся людей. В результате большой коллективной работы школам торжественно присваивается звание имени героя, создаются «Уголки памяти», издаются книги о героических поступках соотечественников.