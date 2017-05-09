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В Сургутском районе прошла акция «Дорога Победы»

09.05.2017 13:13

 В Лянторе инспекторы совместно с юными инспекторами дорожного движения собрались на городской площади и провели профилактическую акцию. 

Фото: 86.mvd.ru

Мероприятие посвятили предстоящему празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К акции присоединились и воспитанники детского сада «Золотая рыбка».

Торжественное мероприятие открыли ребята. Они прошли строевым шагом, при этом исполняли песни военных лет. Затем у стелы Воинской славы участники акции почтили минутой молчания память тех, кто погиб защищая нашу Родину. Инспекторы ГИБДД и ребята возложили цветы, и запустили в небо шары черного и оранжевого цветов, как символ памяти и уважения к Подвигу нашего народа во имя Великой Победы.

В завершении мероприятия дети вручали участникам дорожного движения георгиевские ленты и призывали к безопасному поведению на дороге. Ребята говорили: «Наш народ в годы Великой Отечественной Войны воевал за нашу жизнь, мы обязаны сохранить ее – будьте внимательны на дороге и вблизи нее!».

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