Наталья Комарова открыла парад Победы в столице Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.05.2017 16:20

В городах и сельских поселениях Югры проходят праздничные митинги, посвященные 72-й годовщине Великой Победы.

Фото: admhmao.ru

Шествие «Бессмертного полка» становится все более массовым. В этом году около 70 тысяч югорчан приняли в нем участие. Главными героями праздничных мероприятий стали ветераны Великой Отечественной войны.

Сегодня в Ханты-Мансийске осталось всего 11 жителей блокадного Ленинграда. Вместе с ними в этот день на трибуне находились другие ветераны – труженики тыла, узники концлагерей – все, кому сполна досталось военного лихолетья. По установившейся традиции, колонна ветеранов открыла праздничный парад.

Вслед за ветеранами прошли колонны наследников Победы – воинов, прошедших Афганистан, пограничников, сотрудников ОМОН, национальной гвардии, МВД, пожарной охраны и спасателей, кадеты. За ними двигалась военная техника – виллисы и мотоциклы, танк Т-34, «Катюша», легковые автомобили «Победа». А следом шагал «Бессмертный полк». С портретов смотрели на нас из вечности наши молодые деды и бабушки – в гимнастерках и платьях, молодые и красивые.

После возложения цветов к мемориалу в парке Победы на центральной площади был организован концерт с исполнением песен военных лет. Здесь же прошла выставка боевой техники. Такая экспозиция, ставшая традиционной, пользуется большой популярностью у жителей окружного центра всех возрастов. Тем более у мальчишек, которые активно интересуются у обслуживающего технику персонала историей объектов и предназначением отдельных агрегатов.