За утро сразу две смертельные аварии произошли в Нижневартовском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 11:25

В 08.20 на 9 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» в кювет съехал автомобиль «Тойота Креста». Затем машина наехала на препятствие.

Как рассказали в ГИБДД по ХМАО, 22-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП пассажир «Тойоты» погиб на месте.

Спустя час на 184 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» столкнулись два грузовика. По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Ман» с полуприцепом не справился с управлением и допустил наезд на движущийся впереди в попутном направлении самосвал «Ман». В результате столкновения водитель грузовика с полуприцепом погиб на месте происшествия. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства двух аварий.