Определился победитель Кубка России по водному поло среди женских команд

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 11:43

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске. В играх приняли участие семь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Киришей, Златоуста, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийска.

Фото: ugramegasport.ru

В финале встретились хозяева турнира ВК «Югра» и «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей. Несмотря на все усилия и боевой настрой, команда Татьяны Петровой не смогла вырвать победу.

В итоге – счет 13:6 в пользу спортсменок «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Лидерам российского женского водного поло, пятнадцатикратным чемпионам страны вручили Кубок и золотые медали. На второй строчке разместились хозяйки соревнований — ватерпольный клуб «Югра». Команда «Скиф» ЦСП «Крылатское» стали обладателями бронзовых медалей Кубка России.

Кстати, центральный нападающий ватерпольного клуба «Югра», бронзовая медалистка Олимпиады в Рио Анна Тимофеева получила также удостоверение «Заслуженный мастер спорта России».