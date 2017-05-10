700 литров каши «Победы» съели 9 мая в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 12:14

Около 200 банок тушенки, почти 100 килограммов гречки и столько же перловки было использовано кашеварами в приготовлении каши «Победы», именно так её прозвали в народе.

Фото: admhmansy.ru

После торжественного празднования, шествия «Бессмертного полка» и возложения цветов к Вечному огню жителей и гостей города ждал «Солдатский привал». 72-ю годовщину Дня Победы жители окружной столицы смогли отметить ещё и солдатской кашей. На автостоянке Администрации города, на территории музея геологии, нефти и газа и у здания партии «Единая Россия» были развёрнуты пункты полевой кухни.

Не голод, а желание стать сопричастными к героическому прошлому наших дедов каждый год заставляет хантымансийцев выстраиваться в огромную очередь за черпачком этого особенного солдатского блюда полевой кухни - кашей «Победы», рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Желающих отведать кашу очень много. Ежегодно количество порций увеличивается и всё равно не хватает, - рассказал начальник 132 пожарно-спасательной части Константин Собачкин. - Рецепт - старинный, солдатский и довольно простой, также как и состав ингредиентов, но всегда она наваристая и ароматная. Варилась она в котлах, поэтому у неё особый вкус, какого не добьёшься в домашних условиях. В такой каше есть всё, чтобы организм солдата мог функционировать».