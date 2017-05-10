День Победы отметили в сургутском аэропорту

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 12:42

Привокзальная площадь и здание аэровокзала по случаю праздника были украшены тематическими флагами и баннерами.

Фото: airport-surgut.ru

Всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам для более комфортного ожидания рейса предлагалось бесплатно воспользоваться услугами бизнес-зала.

9 Мая на территории аэровокзала сотрудниками Сургутского сервисного центра ОАО «Аэропорт Сургут» была организована работа полевой кухни: все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши, а сделать памятное фото можно было в отдельной костюмированной фотозоне, стилизованной под военную тематику. Особую уникальность и торжественность мероприятию придала выставка-инсталляция, изображающая бой между фашистскими оккупантами и советскими войсками.

Кроме этого, в зале вылета аэровокзала в канун празднования 72-й годовщины Великой Победы начали работу пять выставочных проектов, подготовленных Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина, Сургутским краеведческим музеем, культурным центром «Порт» и творческими студиями «Счастливый Художник» и «Художка». Все выставки посвящены событиям времен Великой Отечественной войны, а также солдатам, отдавшим свою жизнь за Великую Победу.