НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Специалисты ПФР проверяют СНИЛС только на рабочем месте

10.05.2017 12:50

Об этом они в очередной раз предупреждают жителей Сургута и района. 

Дело в том, что участились жалобы граждан на якобы  «сотрудников фондов», которые «ходят по домам» и предлагают проверить страховое свидетельство.

Напомним, что специалисты ПФР имеют служебные удостоверения, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения. Все сверки проводят на рабочем месте и по заявлению сургутян. Действия, связанные с учетом пенсионных прав, проводятся исключительно в Управлении Пенсионного фонда Сургута  либо в Многофункциональных центрах.

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