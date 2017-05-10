Специалисты ПФР проверяют СНИЛС только на рабочем месте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 12:50

Об этом они в очередной раз предупреждают жителей Сургута и района.

Дело в том, что участились жалобы граждан на якобы «сотрудников фондов», которые «ходят по домам» и предлагают проверить страховое свидетельство.

Напомним, что специалисты ПФР имеют служебные удостоверения, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения. Все сверки проводят на рабочем месте и по заявлению сургутян. Действия, связанные с учетом пенсионных прав, проводятся исключительно в Управлении Пенсионного фонда Сургута либо в Многофункциональных центрах.