Самые спортивные семиклассники живут в Салыме и Советском

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 14:22

В Ханты-Мансийске подвели итоги III этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

Фото: ugramegasport.ru

В течение пяти соревновательных дней команды городских и сельских школ Югры выявляли сильнейших в восьми дисциплинах: плавании, шахматах, творческом и теоретическом конкурсах, мини-футболе, многоборье, эстафетном беге и уличном баскетболе.

По итогам пятидневной борьбы в общекомандном зачете III этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся 7-х классов первое место среди городских школ заняла команда 7 «Б» класса гимназии г. Советского. Второе место у учащихся 7 «Г» класса школы №31 г. Нижневартовска, замыкает тройку лидеров 7 «Р» класс школы №10 г. Нефтеюганска.

Среди сельских школ 1 место заняла команда 7 «А» класса Салымской школы Нефтеюганского района. На втором месте 7 «Б» класс Горноправдинской школы Ханты-Мансийского района.