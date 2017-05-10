Пять студентов представят Югру в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 15:09

Соревнования пройдут с 15 по 19 мая в Краснодаре. Честь Югры будут защищать победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Это Татьяна Мацелюх, студентка АУ «Сургутский политехнический колледж» (компетенция: 34 Cooking/Поварское дело/Повар-кулинар), Лидия Дремова, студентка АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» (компетенция: R4 Preschool Education/Дошкольное воспитание/Воспитатель детей дошкольного возраста), Валерий Зубко, студент БУ «Югорский политехнический колледж» (компетенция: 45 Prototype Modelling/Прототипирование/ Специалист по прототипированию).

По результатам рейтинга в финале чемпионата также примут участие Валентин Ольховский, студент АУ «Сургутский политехнический колледж» (компетенция: 10 Welding/Сварочные технологии/Сварщик), Илья Лазарцев, БУ «Югорский политехнический колледж» (компетенция: 39 IT Network Systems Administration/Сетевое и системное администрирование/Системный администратор).