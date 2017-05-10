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18-летний житель Ханты-Мансийска обворовал квартиру югорчанки почти на 90 тысяч рублей

10.05.2017 15:17

Он забрал ювелирные украшения и деньги. 

По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили похищенные изделия. Денежными средствами молодой человек уже распорядился по собственному усмотрению.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. по данным пресс-службы МОМВД России «Ханты-Мансийский», парень состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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