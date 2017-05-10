В России могут ввести налог на малодетность

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 15:51

Соответствующий пункт содержится в концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», направленной президенту России Владимиру Путину. Документ разработал директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сообщают «Известия».

Фото: blogspot.com

Налогом должны быть обложены семьи с одним ребенком, а также не имеющие детей не по медицинским показаниям. Величина сбора пока не определена.

Документ предлагает ряд иных мер, направленных на поддержку многодетных семей. В частности, предполагается приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу. Также планируется дать многодетным семьям право на бесплатный земельный участок с коммуникациями и установить ежемесячные денежные выплаты в размере от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от количества детей.

В документе многодетная семья определяется как «полная семья за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющая трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)». Уточняется, что в настоящее время в России таких семей 6,5 процентов. При этом они растят около 20 процентов всех детей в стране.