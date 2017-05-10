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Боксер Руслан Проводников призвал югорских автолюбителей выбирать безопасную скорость

10.05.2017 16:38

Известный спортсмен принимает участие в различных профилактических мероприятиях, которые проводит окружная ГИБДД. 

Фото: 86.mvd.ru

Так, Проводников подчеркнул важность соблюдения правил.

«Высшей ценностью является человеческая жизнь. И чтобы не допустить трагедии на дороге, надо выработать в себе привычку быть дисциплинированным участником дорожного движения», - сказал спортсмен, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Боксер добавил, что положительный результат достигается путем систематической работы над собой, воспитанием самодисциплины. Только в этом случае вклад каждого сделает дороги безопасными и комфортными, как для пешеходов, так и для водителей.

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