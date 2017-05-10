85 тысяч сургутян стали участниками мероприятий 9 мая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 15:44

Традиционно празднование Дня Победы началось с акции «Живая цепь памяти». Из рук в руки от здания СурГУ на мемориал Славы студентами и преподавателями было передано 1240 гвоздик – именно столько сургутян не вернулось с войны.

Фото: admsurgut.ru

Затем состоялось шествие «Бессмертного полка». Тысячи местных жителей прошли в пешей колонне по центральным улицам города с портретами своих родственников, ветеранов войны. С каждым годом количество участников «полка» только растет/

Напомним, что в этом году праздничные мероприятия проходили сразу на пяти площадках в разных микрорайонах города.

Народные гуляния прошли и на площади у здания Сургутской филармонии. Там же все желающие смогли ознакомиться с обновленной экспозицией «Спасибо за жизнь!», на которой представлены фотографии земляков, участников войны.