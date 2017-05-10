Стали известны подрядчики, которые займутся ремонтом в 450 домах региона

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 17:20

Объекты уже переданы специалистам, рассказали в Югорском фонде капремонта. Аукционы на строительно-монтажные работы полностью проведены в Сургуте, Когалыме, Нягани и Белоярском районе.

Еще более чем в 100 домах конкурсы не состоялись или проводятся в настоящее время. К примеру, мало определилось подрядчиков в домах Березовского района и Нефтеюганска. Напомним, что участвовать в конкурсах могли организации, прошедшие жесткий предварительный отбор и вошедшие в реестр квалифицированных подрядчиков.