НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Стали известны подрядчики, которые займутся ремонтом в 450 домах региона

10.05.2017 17:20

Объекты уже переданы специалистам, рассказали в Югорском фонде капремонта. Аукционы на строительно-монтажные работы полностью проведены в Сургуте, Когалыме, Нягани и Белоярском районе. 

Еще более чем в 100 домах конкурсы не состоялись или проводятся в настоящее время. К примеру, мало определилось подрядчиков в домах Березовского района и Нефтеюганска. Напомним, что участвовать в конкурсах могли организации, прошедшие жесткий предварительный отбор и вошедшие в реестр квалифицированных подрядчиков.

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