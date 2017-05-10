Роспотребнадзор в Сургуте повторно закрыл шашлычную

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 18:19

Поводом послужили нарушения санитарного законодательства.

Кафе располагается в цокольном этаже дома по проспекту Комсомольскому. Его деятельность неоднократно вызывала недовольство у местных жителей. В августе прошлого года они обратились в Роспотребнадзор. После проверки специалисты выяснили, что шахта вентиляции шашлычной проложена по стене жилой «девятиэтажки», при этом в нескольких местах имеются разрывы. В ведомстве посчитали, что влияние выбросов системы вентиляции ухудшает условия проживания и пребывания людей в жилых домах.

Владелец шашлычной нарушения до сих пор не устранил. После чего Роспотребнадзор приостановил работу заведения на 75 суток.