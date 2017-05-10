Противоклещевая обработка парков в Сургуте начнется 19 мая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 19:01

В текущем году работы пройдут в три этапа: с 19 мая по 5 июня, с 16 июня по 5 июля и с 16 июля по 5 августа. На это время посещать обработанные территории не рекомендуется.

Фото: newsanatory.ru

Напомним, что клещи сидят в траве, реже – на кустарниках. На деревьях они не живут. По данным Роспотребнадзора, от 5% до 15% этих паразитов заражены вирусом клещевого энцефалита. В организм укушенного человека или животного попадает слюна клеща, в которой могут находиться возбудители болезней. Признаки заражения: резкое повышение температуры, головные боли, интоксикация, зуд.

Если вы обнаружите на себе клеща, необходимо как можно скорее обратиться в лечебно-профилактическую организацию:

- БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» (адрес: Нефтеюганское шоссе, 20, телефон (3462) 52-37-42, 52-38-46);

- БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника» (адрес: ул. Игоря Киртбая,12, телефон (3462) 94-33-23, 94-33-24).

Если же у вас все же нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, то клеща придется удалять самостоятельно (не ждите, что клещ отпадет сам).