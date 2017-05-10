Жительница блокадного Ленинграда представит Югру на форуме серебряных добровольцев

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.05.2017 19:25

Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 28 мая.

От Ханты-Мансийского округа туда отправится Галина Бенке, в настоящий момент проживающая в Пыть-Яхе. С 2016 года она входит в состав отряда волонтеров «золотого возраста», принимает участие в мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Участники форума обсудят планы по развитию серебряного добровольчества, их ждут тренинги, дискусии, семинары и интерактивные зоны. Главным событием форума станет выбор лучших практик серебряного добровольчества для последующей их реализации на федеральном уровне.