НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейский из Сургута избил владимирского инспектора ДПС

11.05.2017 08:23

Около трех часов ночи с 25 на 26 июня 2016 года экипаж ДПС остановил машину на улице Добросельская города Владимира. За рулем сидел нетрезвый мужчина. 

Автоинспекторы начали разбирательство, но тут к ним подошел пассажир остановленной легковушки, который предъявил удостоверение оперуполномоченного из города Сургута. Опер попросил отпустить его товарища, но получил отказ, пишет КП. После этого оперативник принялся удерживать и оттаскивать своих коллег из ДПС, а одного полицейского ударил в лицо и повалил на землю. Тот получил сотрясение мозга.

В итоге за применение насилия над представителем власти теперь уже бывший оперативник получил два года колонии общего режима. А избитый владимирский автоинспектор выздоровел - эксперты признали, что ему был причинен легкий вред здоровью.

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