НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутяне могут проверить свое давление в рамках акции

11.05.2017 09:14

Она пройдет 13 мая в торгово-развлекательном центре  «Сити Молл». 

Фото: pressmsk.ru

Все желающие смогут совершенно бесплатно проверить артериальное давление, а также узнать свой индекс массы тела, уровень холестерина и глюкозы в крови, и получить консультацию специалистов. Помогут им в этом представители Сургутского филиала центра медицинской профилактики и Сургутского центра здоровья для взрослых.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией – одним из самых распространенных и опасных сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день от этой болезни страдает более 20% взрослого населения планеты.

При этом гипертония провоцирует развитие других смертельных заболеваний: официальная статистика гласит, что в 70 процентах случаев возникновения инфаркта миокарда и в 80 процентах случаев возникновения инсульта виновато именно повышенное давление.

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