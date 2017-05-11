НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В ГИБДД Югры рассказали подробности двух вчерашних аварий в Нижневартовском районе

11.05.2017 10:44

Напомним, утром на 9 километре автодороги «Нижневартовск-Излучинск» 22-летний водитель автомобиля «Тойота Креста» не справился с управлением. 

Фото: 86.mvd.ru

Машина съехала с дороги и влетела в дерево.  В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 26-летний пассажир, водитель и 21-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Спустя полчаса на 185 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» столкнулись два грузовика. 37-летний водитель автомобиля «МАН TGS» допустил наезд на стоящий на проезжей части и собирающийся повернуть на примыкающею слева автодорогу автомобиль «БЦМ 59». От удара этот грузовик  отбросило на встречную полосу, на автомобиль «Сузуки Витара», которым управляла  49-летняя женщина.

В результате ДТП погиб 37 летний водитель «МАНа», травмы различной степени тяжести получили 45-летний пассажир «МАНа» и водитель «Сузуки».

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