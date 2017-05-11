Более 1500 югорчан поучаствовали в велопараде в День Победы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.05.2017 11:38

Велосипедисты в дань памяти проехали сотни километров.

Фото: vk.com/fvsu_9may_hm

Более 1500 югорчан из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани, Урая, Пойковского и Междуреченского проехали несколько сотен километров в дань уважения погибшим солдатам, труженикам тыла, детям войны.

В окружной столице парад велосипедистов начался с торжественного построения в парке имени Бориса Лосева. Все участники получили красные футболки с логотипом Федерации велосипедного спорта Югры, а также георгиевские ленточки. Велопарад завершился возложением цветов у мемориала "Вечная память воинам Югры".

Затем все желающие старше 16 лет отправились на велосипедах до деревни Ярки. В конце пути велосипедистов ждала культурно-досуговая программа и горячий ужин, передает АиФ-Югра.