НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Ханты-Мансийске изъяли крепкий алкоголь с признаками подделки

11.05.2017 13:20

Специальные марки, наклеенные на бутылках, изготовлены не производством Госзнак. Всего полицейские забрали у индивидуального предпринимателя 700 бутылок крепкой алкогольной продукции объемом 0,5 литра. 

По данному факту отделом дознания МОМВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171 УК РФ (Приобретение, производство, сбыт немаркированной алкогольной продукции). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

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