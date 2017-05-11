Молодежь Ханты-Мансийска установила очередной «Рекорд Победы»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.05.2017 13:46

9 мая жители окружного центра выполнили в течение пяти часов 26 298 отжиманий от земли - именно столько дней прошло со Дня Великой Победы. В нынешней акции приняли участие более 300 человек.

Фото: admhmansy.ru

На Центральной площади города отжимались и ветераны, и молодежь, и школьники самых младших классов. Каждый участник акции получил свой значок рекордсмена Победы, рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

Напомним, что инициаторами акции в Ханты-Мансийске в очередной раз выступили хедлайнеры городского общественного движения Street Workout и представители Молодежного совета. Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Суть акции «Рекорд Победы» заключается в том, что участники коллективно и в несколько подходов выполняют отжимания – за каждый мирный день, прошедший после окончания Великой Отечественной войны.