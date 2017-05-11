НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Мегионца, изнасиловавшего женщину в лифте, будут судить

11.05.2017 14:07

Преступление произошло в марте 2017 года.

Фото: 64.mvd.ru

Тогда  мужчина увидел югорчанку в магазине, проследовал за ней в подъезд. А уже в лифте напал на потерпевшую. Между тем, сам мегионец свою вину не признает. По его словам, женщина согласилась вступить с ним в половую связь добровольно.

«Вместе с тем, следователями собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины в совершении инкриминируемого преступления. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом», - говорится в сообщении пресс-службы СКР по ХМАО.

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