Мегионца, изнасиловавшего женщину в лифте, будут судить

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 11.05.2017 14:07
Преступление произошло в марте 2017 года.
Фото: 64.mvd.ru
Тогда мужчина увидел югорчанку в магазине, проследовал за ней в подъезд. А уже в лифте напал на потерпевшую. Между тем, сам мегионец свою вину не признает. По его словам, женщина согласилась вступить с ним в половую связь добровольно.
«Вместе с тем, следователями собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины в совершении инкриминируемого преступления. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом», - говорится в сообщении пресс-службы СКР по ХМАО.